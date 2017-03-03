إصابة فلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي شمالي قطاع غزة

متابعات-فجر :

أفادت وكالة “معا” الفلسطينية، أمس الجمعة ، بإصابة فلسطينيين اثنين برصاص الجيش الإسرائيلي داخل منطقة أرض الغول في بلدة بيت لاهيا شمالي قطاع غزة.

ونقلت الوكالة عن أشرف القدرة، الناطق باسم وزارة الصحة الفلسطينية قوله إن “طواقم الهلال الأحمر الفلسطيني تمكنت من انتشال شابين مصابين أحدهما أصيب في البطن وحالته حرجة، والآخرى متوسطة في القدم والكتف.

وذكر القدوة أن الطواقم نقلت المصابين إلى المستشفى الإندونيسي شمالي القطاع لتلقي العلاج.

وقالت مصادر فلسطينية إن قناصاً إسرائيلياً أطلق النار على الشابين قرب السياج الفاصل.