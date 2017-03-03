“ولي العهد” يوجه بتكريم مواطن ساهم في إحباط محاولة تهريب أكثر من مليون و 700 ألف قرص مخدر

متابعات-فجر :

وجه صاحب السمو الملكي، ولي العهد الأمير محمد بن نايف بتكريم مواطن ساهم في إحباط محاولة تهريب أكثر من مليون ونصف المليون قرص أمفيتامين.

وأوضح المتحدث الرسمي لحرس الحدود؛ العقيد البحري الركن ساهر بن محمد الحربي بأنه بناء على ما تلقته غرفة القيادة والسيطرة بقطاع حرس الحدود بمنطقة تبوك من أحد المواطنين عن اشتباهه بكيس يطفو بمنطقة بحرية تم على الفور توجيه الدوريات البحرية والساحلية وتكثيف عمليات البحث في الموقع وباقي المواقع المحيطة له مما نتج عنه العثور على العديد من الأكياس التي اتضح بعد انتشالها وتفتيشها احتواؤها على ما مجموعة (1.705.260) مليون وسبعمائة وخمسة آلاف ومائتين وستين قرص أمفيتامين .

حيث أضاف المتحدث الرسمي لحرس الحدود بأنه صدرت توجيهات صاحب السمو الملكي، نائب خادم الحرمين الشريفين- حفظه الله- بتكريم المواطن، الذي تقدم بالبلاغ، تقديرًا من سموه لحسه الأمني واستشعاره مسؤولياته الأمنية بمبادرته بإبلاغ الجهات الامنية مما أسهم في إحباط محاولة تهريب المواد المخدرة .

وباشر المتحدث الرسمي لحرس الحدود أهمية التعاون بين المواطنين ورجال الأمن في مواجهة كل المخططات التي تستهدف أبناءنا بالمواد المخدرة.