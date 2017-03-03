خفر السواحل الإيطالي ينقذ 2000 مهاجر من البحر المتوسط

متابعات-فجر :

أنقذت السلطات الإيطالية خلال يومين ما يقرب من 2000 مهاجر في البحر المتوسط من الغرق المحتمل. وقال خفر السواحل الإيطالية، أمس الجمعة، إنه جرى إنقاذ 900 شخص في 10 عمليات مختلفة، في حين جرى إنقاذ 970 شخصاً الخميس الماضي .وفي الأشهر التسعة الأولى من عام 2016، سافر 132 ألف مهاجر بصورة غير مشروعة عبر الطريق وسط البحر المتوسط للوصول إلى أوروبا، وفقاً للمنظمة الدولية للهجرة.وتقدم المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، التي استقبلت بلادها الحصة الأكبر من المهاجرين ومعظمهم من منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، مساعدات لدول شمال أفريقيا في محاولة للحد من تدفق المهاجرين إلى شمال أوروبا.