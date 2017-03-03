“القوات العراقية” تحرر عدة أحياء غرب الموصل

متابعات-فجر :

أكدت قيادة عمليات “قادمون يانينوى” تحرير حي وادي حجر غرب الموصل بعد قتال عنيف استمر لأيام متواصلة أسفر عن مقتل المئات من مسلحي تنظيم داعش. وقال قائد عمليات “قادمون يانينوى” الفريق الركن عبد الامير رشيد يارالله، إن “قوات مكافحة الإرهاب حررت حي وادي حجر بالكامل ورفعت العلم العراقي فوق المباني بعد تكبيد العدو خسائر بالأرواح والمعدات”. وأشار المصدر إلى أن القوات العراقية تمكنت خلال هذه المواجهات من قتل 200 مسلح، من ضمنهم انتحاريين ومقاتلين أجانب. وبدأت قوات الأمن العراقية، التي تضم وحدات من الشرطة والجيش وميليشيات، عمليتها في غرب الموصل وذلك عقب أسبوعين من انتهاء عمليات طرد الإرهابين من الأحياء الواقعة شرق نهر دجلة. ومن المتوقع أن تكون العملية الجديدة معقدة للغاية بسبب ارتفاع الكثافة السكانية في المنطقة، التي تضم أحياء شعبية ممتلئة بالشوارع الضيقة والأسواق.