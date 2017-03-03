إصابة ستة من عائلة واحدة في حادث على طريق الياقوت مع العزيزية

متابعات – فجر

وقع حادث لعائله على طريق الياقوت مع العزيزية “حي العزيزية” نتج عنه 4 إصابات حرجة واصابتين متوسطة (أب وأم و4 أطفال)، وأوضح المتحدث الرسمي للهلال الأحمر بمنطقة الرياض، أن غرفة العمليات تلقت بلاغاً عند الساعة 2:34 مساء، يفيد بوقوع حادث لعائلة على طريق الياقوت مع العزيزية “حي العزيزية”، حيث تم توجيه 4 فرق إسعافية وفرقتين استجابة متقدمة وبعد وصول أول فرقة إسعافية اتضح وجود 4 إصابات حرجة وإصابتين متوسطة (أب وأم و4 أطفال)، وتم تقديم الخدمة الإسعافية الطارئة ونقل جميع الحالات للمنشئات المناسبة لوضع الإصابات.