إغلاق مطعم قدّم وجبة بداخلها ثعبان لمواطن بمحافظة بارق

متابعات – فجر

أغلقت بلدية محافظة بارق اليوم الجمعة، أحد المطاعم المشهورة في المحافظة بتقديم أكلات المندي احترازيا عقب ورود بلاغ من أحد المواطنين عن وجود ثعبان داخل وجبة دجاجة مندي قام بشرائها من المطعم المشهور، حيث فوجئت زوجته خلال تجهيز سفرة الطعام بجسم غريب داخل الدجاجة تسبب لها في حالة من الخوف والذعر وبعد أن اطلعت زوجها عليه فوجئ بثعبان في جوف الدجاجة، مما أثار حفيظته وأصيب بالدهشة ليقوم عقب ذلك بإبلاغ البلدية.

وأوضحت بلدية محافظة بارق أنه تم التجاوب مع شكوى المواطن في حينها وتم الانتقال للمطعم وتم إغلاقه احترازيا لحين الانتهاء من تحقيقات الجهات المختصة حول ذلك.