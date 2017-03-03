السفير اليمني بلندن: إيران تحاول تفكيك اليمن ويدعم الفوضى وعدم الاستقرار

واس – فجر

قال سفير اليمن لدى المملكة المتحدة ياسين سعيد نعمان، إن إيران تحاول تفكيك الدولة الوطنية في اليمن وإعادة بنائها على أسس طائفية.

وأضاف خلال مشاركته في ندوة نظمتها جمعية الصداقة البريطانية اليمنية ، إن إيران عنصر أساسي في الإنقلاب الذي تقوده ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح الإنقلابية على اليمن، داعياً المجتمع الدولي إلى وقف التدخلات الإيرانية السافرة بحق السيادة الوطنية اليمنية.

وأوضح إن النظام الإيراني يعمل على تنفيذ برنامج خاص بتفكيك الدولة الوطنية كافة وإعادة بنائها بعد ذلك على أسس طائفية ، مؤكداً أن الشعب اليمني يرفض المشروع الإيراني، جملة وتفصيلاً ويقاومه بكل قوة لأنه سيضع البلد في حالة صراع مستمر ومواجهات دامية وعدم استقرار.

ولفت إلى أن البديل لهذا المشروع، هو ما اتفق عليه الجميع في مؤتمر الحوار الوطني، بإقامة دولة مدنية تتحقق فيها المواطنة والمساواة لجميع الناس أمام القانون.