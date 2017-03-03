كشافة المملكة تشارك في ورشة مفوضي تنمية المجتمع بالقاهرة

واس – فجر

بدأت جمعية الكشافة العربية السعودية ، أمس ، مشاركتها في ورشة العمل الأقليمية لمفوضي تنمية المجتمع والمسئولية الاجتماعية بالجمعيات الكشفية العربية التي تنظمها المنظمة الكشفية العربية، ويستضيفها المركز الكشفي العربي الدولي بالقاهرة .

وأوضح مفوض خدمة وتنمية المجتمع بالجمعية الدكتور غانم بن سعد الغانم، أن الجمعية تشارك بالورشة لأهميتها في تبادل الخبرات وتطوير أنشطة وبرامج خدمة وتنمية المجتمع بما يسهم في تنفيذ الاستراتيجية الكشفية العربية ، وإدراج أنشطتها ضمن خطط الجمعيات العربية بالشكل الذي يعزز ثقافة التميز والمبادرة والعمل على تحقيق الهدف العام في خدمة وتنمية المجتمع والمسؤولية الاجتماعية .

وأفاد الغانم أن أبرز ما تتضمنه الورشة هو التعرف على كيفية إبراز دور الحركة الكشفية وإنجازاتها لدى مؤسسات وهيئات المجتمع من أجل إنتاج شراكات جديدة، والتعرف على آليات إنشاء الفرق الكشفية المتخصصة في مجالات الاغاثة ودرء الكوارث، والصحة والبيئة ، وإدماج الاشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة ، بالإضافة إلى ما يحتويه برنامج الورشة من زيارات ميدانية للمنظمات والهيئات العاملة في مجال تنمية المجتمع والمسئولية الاجتماعية.