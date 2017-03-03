وزير الإعلام والثقافة يبحث أوجه التعاون المشترك مع نظيره الإندونيسي

واس-فجر:

التقى معالي وزير الثقافة والإعلام الدكتور عادل بن زيد الطريفي، اليوم بالعاصمة الإندونيسية جاكرتا، معالي وزير الثقافة والتعليم الإندونيسي الدكتور مهاجر أفندي، وذلك على هامش الزيارة الرسمية التي يقوم بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – لجمهورية إندونيسيا .

وتناول اللقاء أوجه التعاون الثقافي بين المملكة العربية السعودية وإندونيسيا، وفرص الشراكة المستقبلية ضمن خطط رؤية المملكة 2030.

واتفق الوزيران على أهمية تكثيف تبادل الفعاليات الثقافية بالشراكة بين البلدين وبما يعزز الترابط الأخوي بين الشعبين الشقيقين السعودي والإندونيسي.