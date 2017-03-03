إخلاء طائرة بالسويد إثر تهديد بوجود قنبلة على متنها

متابعات-فجر:

ذكرت الشرطة السويدية أنه تم إخلاء طائرة كانت متجهة إلى تايلاند صباح اليوم الجمعة، في مطار “أرلاندا” في ستوكهولم بعد تهديد بوجود قنبلة على متنها.

واضطر ركاب الطائرة الـ300 للنزول منها قبل إقلاعها إلى مدينة فوكيت السياحية في تايلاند، وأغلقت الشرطة بوابتين بالمطار بشكل مؤقت.

وكانت الطائرة قد غادرت لتوها البوابة، عندما تم إيقافها.

ونقلت صحيفة “سفينسكا داجبلاديت” في موقعها الإلكتروني عن الراكبة أولريكا ستينن، قولها إنه تم إبلاغ المسافرين في بادئ الأمر أن هناك عطلًا فنيًا.

وقالت الشرطة إنه تم نقل الطائرة إلى منطقة مختلفة من المطار، حيث سيقوم خبراء المفرقعات بفحصها.

وذكرت شركة “سويدافيا” التي تقوم بتشغيل المطار إن الحادث لم يضر برحلات أخرى.