“مسك الخيرية” تصافح الأطفال لإظهار مواهبهم في “عوالمنا”

واس – فجر :

تزيح مؤسسة محمد بن سلمان بن عبدالعزيز “مسك الخيرية” في مركز الملك فهد الثقافي يوم غد السبت ، الستار عن مشهد إبداعي جديد ضمن سلسلة مبادراتها، حيث من المنتظر أن تطلق فعالية “عوالمنا”، بعنوان ” أتبع حدسي”، لتسليط الضوء على إبداع الأطفال وإبراز مواهب المتميزين على منصة من شأنها أيضاً إلهام وتشجيع الأطفال على الإبداع وتحفيزهم على تنمية مهاراتهم.

وتتيح الفعالية للطفل تجربة أدوار من خلال الخطابة والتمثيل والحركات الاستعراضية، وإبراز تجاربهم الإبداعية في الإبتكار، حيث تعد مبادرة ترفيهية إلهامية موجهة من الأطفال للأطفال، كمنصة تفاعلية تضم فقرات أبطالها عدد من الأطفال المتميزين الذين سيستعرضون مهاراتهم في مجالات متنوعة أمام أصدقائهم وعائلاتهم على خشبة المسرح.

وتهدف مؤسسة مسك الخيرية من خلال هذه الفعالية إلى تحفيز الطفل على الاستماع إلى صوته الداخلي ليستمد طاقته ومشاعره من أعماق روحه وتدريب الطفل على أدوات التعلم الذاتي وتطوير قدراته على تحسين إمكاناته، وإثراء مخيلة الطفل وتدريبه على تطوير أفكاره وابتكاراته المسحرية يرى من خلالها واقعه بعيون خلاقة جديدة، وتمكين موهبة الطفل للظهور والمشاركة بإبداعاته أمام أصدقائه وعائلته.

وفي الوقت الذي تحرص فيه ” مسك الخيرية” على إبراز المبدعين الصغار وتشجيعهم وفتح آفاق نجاحات جديدة لديهم، بمشاركة عدد من الأطفال وأولياء الأمور والاختصاصيين التربويين، فإنها تسعى كذلك إلى إيجاد مجتمع ترفيهي وإلهامي يعزز القيم الجمالية الأصيلة، حيث تُعنى “عوالمنا” بالأصالة في صنع المحتوى والإنتاج المرئي والمسموع،وتتضمن ابتكارات الأطفال ومواهبهم بتنوع مجالاتها الفنية والثقافية والعلمية.

وتؤمن مؤسسة “مسك الخيرية” بأنما يشكله الأطفال من نسبة كبيرة في إجمالي تعداد سكان المملكة، أمر يؤكد على ضرورة العناية بهم،والإستماع إلى أفكارهم وتوجهاتهم، كذلك مشاركة تجاربهم ونشر الإلهام والتحفيز في جيلهم.