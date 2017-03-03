البياوي: استفدنا من أخطاء التحكيم

متابعات – فجر :

أكد مدرب الرائد نصيف البياوي أن فريقه ربما يكون استفاد من الأخطاء التحكيمية أمام الاتفاق وقال: “لعبنا من أجل الظفر بنتيجة المباراة وهو ما تحقق لنا في دقائقها الأخيرة والحمد لله الذي أعطانا على قدر عملنا ونحن نسير بشكل جيد في الدوري وحققنا انتصارين وتعادل قبل لقاء الاتفاق الذي كسبناه لأهميته والابتعاد عن مناطق الخطر ولا يوجد لدينا أي طموح في هذا الموسم سوى التأكيد على البقاء”.

وعن رأيه في ركلة الجزاء التي لم تحتسب للاتفاق قال: “ربما نكون استفدنا من الأخطاء التحكيمية لكننا تضررنا منها كثيراً طوال الـ١٩ جولة الماضية”.

وقال مدرب الاتفاق الكو شاتوري: “لم نظهر بشكل جيد في شوط المباراة الأول لكننا سيطرنا على مجريات اللعب في الشوط الثاني ولو احتسب الحكم لنا ركلة الجزاء لربما تغير الأمر، واعترف بأننا لم نقدم المستوى المأمول في الشوط الأول لكن شوط المباراة الثاني اختلف الوضع وكنا قريبين من التسجيل لولا سوء الطالع، وأضاف: “اعتقد اننا نعمل وفق الامكانيات المتاحة لدينا فمدرب الفريق السابق نسق عدد كبير من اللاعبين الجيدين والآن لا يوجد لدينا البديل الجاهز الذي نعول عليه كثير وأجريت ثلاث تغييرات من أجل الفوز لكن للأسف لم تقدم المستوى المأمول”.