مقتل معظم قيادات تنظيم “داعش” الإرهابي في العراق

متابعات-فجر :

كشفت القوات العراقية عن تتبع جهاز الاستخبارات لزعيم تنظيم «داعش» أبو بكر البغدادي في الجانب الأيمن من الموصل، وذلك بهدف إلقاء القبض عليه حياً أو قتله، في وقت كشف التحالف الدولي عن مقتل معظم قيادات التنظيم المقربة من البغدادي، مؤكداً مقتل ما لا يقل عن 45 ألفاً من الإرهابيين في العراق وسوريا منذ بدء العمليات.. بالتزامن اشتدت المعارك الدائرة في عدد من أحياء الساحل الأيسر، وتمكن الإرهابيون من إعاقة تقدم القوات العراقية في عدد من خطوط القتال. وتوقع قائد التحالف العسكري الدولي، الجنرال ستيفان تاونسند، أن يزداد القتال «شدة» و«صعوبة»، كلما تقدمت القوات العراقية في أحياء الجانب الأيمن لمدينة الموصل. وقال تاونسند إن ما بين 12 إلى 15 ألف إرهابي يوجودون حالياً في العراق وسوريا. وأضاف، في مؤتمر بالفيديو من العراق، أن الهرم القيادي للمتطرفين، تلقى ضربات شديدة، مشيراً إلى أن كل المقربين تقريباً من زعيم تنظيم داعش، أبو بكر البغدادي، قتلوا خلال الأشهر التسعة الأخيرة. كما اعتبر أنه من الصعب توقع انهيار معنوي مفاجئ لعناصر التنظيم في الموصل.. غير أن الجنرال البريطاني نائب قائد قوة المهام المشتركة للتحالف روبرت جونز، أكد أن الضربات قتلت أكثر من 45 ألفاً من الإرهابيين. وقال «نحن نقتل داعش بمعدل لا يمكنهم ببساطة تحمله، لا يمكن للعدو تحمل هذا الاستنزاف الذي يعانيه». إلى ذلك، قال الناطق باسم القوات المشتركة في الموصل، العميد يحيى رسول، إن «البغدادي متابع حالياً من الأجهزة الاستخباراتية العراقية، وحال التأكد من مكانه بالضبط، لن نتأخر في عملية استهدافه في أي مكان». من ناحية ثانية، قال ضابط عراقي، إن قواته المدعومة أميركياً، تمكنت من صد هجوم شنه مسلحو تنظيم داعش غربي الموصل، في وقت استعادت قوات أخرى، السيطرة على أحد أحياء المدينة، وقتلت 50 مسلحاً داعشياً، وشن «داعش» هجومه، مستغلاً الأحوال الجوية السيئة. وبينما اشتدت المعارك بين الطرفين، وتمكن التنظيم من إعاقة تقدم القوات العراقية في عدد من محاور القتال، شهد يوم أمس تدفقاً كبيراً من قبل المدنيين الباحثين عن مكان آمن، وقالت الأمم المتحدة إن عدد النازحين بلغ 31 ألفاً. عثرت «فرقة الرد السريع» العراقية، على أحد أكبر معسكرات تدريب عناصر تنظيم داعش في مدينة الموصل، بعد هــــزيمته في مناطق الطيران والجوسق، ويوجد المعسكر في نفق على عمق 15 متراً تحت سطح الأرض، وبطول كيلومترين.