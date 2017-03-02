خادم الحرمين يهدي “مسجد الاستقلال” ب جاكرتا حزام الكعبة المشرفة

متابعات-فجر :

زار خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- أمس الخميس مسجد الاستقلال في العاصمة الإندونيسية جاكرتا، الذي يعدّ من أبرز المعالم الإسلامية في إندونيسيا.

وفور وصول الملك المفدى، كان في استقباله -رعاه الله- الرئيس جوكو ويدودو رئيس جمهورية إندونيسيا، ووزير الشؤون الدينية لقمان حكيم سيف الدين، وإمام وخطيب مسجد الاستقلال الدكتور نصر الدين عمر، وعدد من المسؤولين.

وقد أدّى خادم الحرمين الشريفين، والرئيس الإندونيسي، ركعتي السنة. ثم قدم الملك المفدى هدية تذكارية لمسجد الاستقلال بجاكرتا، عبارة عن حزام الكعبة المشرفة.

واستمع خادم الحرمين الشريفين إلى إيجاز عن تاريخ تأسيس المسجد ومراحل إنشائه، ودوره في تحفيظ القران الكريم ونشر العلم.

بعد ذلك، وقع الملك في سجل الزيارات، مبديًا سعادته بزيارة بيت من بيوت الله (مسجد الاستقلال)، الذي يعدّ معلمًا إسلاميًّا ومركز إشعاع في جنوب شرق آسيا، لما يقوم به من دور في تحفيظ القرآن الكريم ونشر الثقافة الإسلامية، دعيًا الله أن يجزي القائمين على هذا المسجد خير الجزاء، وأن يجعل أعمالهم في ميزان حسناتهم.

رافق خادم الحرمين الشريفين، كل من الأمير خالد بن فهد بن خالد، والأمير منصور بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير محمد بن فهد بن عبدالعزيز، والأمير سعود بن فهد بن عبدالعزيز، والأمير طلال بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير خالد بن بندر بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، والأمير سطام بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز المستشار في الديوان الملكي، والأمير منصور بن مقرن بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، والأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز المستشار في الديوان الملكي، والأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز، والأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز، والوزراء أعضاء الوفد الرسمي المرافق.