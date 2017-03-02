“السلطات البلجيكية” توقف سيارة تحمل أسطوانات غاز للاشتباه في سائقها

متابعات-فجر :

أعلن مسؤولون بلجيكي، أمس الخميس أن شرطة بروكسل اعتقلت رجلا يشتبه في صلته بمتشددين، إثر العثور على عبوتي غاز داخل سيارته بعد أن أوقفته الشرطة لتخطيه إشارة مرور حمراء.

ولم تعلن السلطات اسم المشتبه ، وقال ممثلو ادعاء في بيان: “من المبكر التكهن بما إذا كانت لديه نوايا إجرامية، على الرغم من أنه معروف لدى الشرطة”.

وقال رئيس بلدية المنطقة التي اعتقل فيها الرجل: “الشرطة اشتبهت في وقت سابق في صلته بالتطرف”.

وأغلقت منطقة قريبة من محطة قطار رئيسة في بروكسل واستدعيت فرقة تفكيك المتفجرات لفحص السيارة بعد أن أخرج ضباط الشرطة المشتبه منها.