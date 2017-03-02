“شرطة الرياض” الإطاحة ب 6 جناة في قضايا سرقة الأموال تحت تهديد السلاح

متابعات-فجر :

تمكنت شرطة الرياض من الإطاحة بعصابتين مكونتين من 6 جناة (5 مواطنين ووافد فلسطيني)، في قضيتين منفصلتين، لتورطهم في سلسلة قضايا اعتداء وسلب لأموال ومقتنيات المارة تحت تهديد السلاح.

وأوضح المتحدث الرسمي، في بيان أن إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة المنطقة شكلت فور ورود عديد من البلاغات فريقاً بحثياً لتحليل البلاغات ودراسة الأسلوب الإجرامي، واتخذ جملة من الإجراءات البحثية أسفرت عن ضبط الجناة.

وأوضحت أنه تم الإطاحة بالعصابة الأولى المكونة من ثلاثة مواطنين في العقد الثاني من العمر، لتورطهم في ارتكاب جرائم الدخول على العاملين في المحال التجارية وسلبهم واستيقاف المارة من الوافدين وتهديدهم بالسلاح الأبيض، والاستيلاء على ما بحوزتهم مستخدمين في ذلك سيارة نوع جيب أبيض اللون شرق العاصمة.

وأشارت إلى أنه تم وضع خطة أمنية محكمة؛ أسفرت عن القبض على المتهمين وهم يستقلون السيارة المبلغ عنها وبتفتيشهم عثر بحوزتهم على سلاح أبيض وقناع ومبالغ مالية.