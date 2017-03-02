محطات الأسبوع!

بقلم / خالد السليمان

المتحدث باسم وزارة العمل خالد أبا الخيل ينفي شائعة اعتماد راتب شهرين نهاية خدمة للوافد!

ـ السؤال ليس من يبث هذه الشائعات الاستفزازية المتسلسلة فهم معروفون وأهدافهم معروفة، بل لماذا يطير بعضنا في عجة تداولها والمساهمة في انتشارها دون تثبت من مصدرها أو توقف عند أهدافها؟!

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د. بندر العيبان أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة: هناك حاجة لاعتماد تعريف دولي محدد للإرهاب بجميع أشكاله!

ـ صحيح، لكن مشكلة بعض القوى الكبرى أنها تستخدم الإرهاب كوسيلة لتنفيذ أجندات معينة وكسلاح ابتزاز وهيمنة وتدخل لتحقيق غايات محددة، وبالتالي وجود تعريف محدد للإرهاب سيضيق مجالات توظيف قضايا الإرهاب في خدمة مصالحها!

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وكيل وزارة التجارة لحماية المستهلك فهد الهذيلي يحذر من أن ارتفاع سعر السلعة لا يعني ارتفاع جودتها!

ـ للأسف بعضنا، يغذي حالة الجشع عند بعض التجار لاعتماده على السعر كمعيار للجودة.. وعي المستهلك عامل أساسي في حمايته وضمان حقوقه!

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وزير التجارة: ندرس السماح للوافدين بالاستثمار للقضاء على التستر!

ـ سألت معاليه معقول؟! فقال: سنسمح لهم مقابل ضريبة! الآن صار معقولا، فإذا كان القضاء على التستر مستحيلا فليكن خراجه على الأقل للدولة!

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المرور يمنع سيارات «أجرة» أوبر وكريم من نقل ركاب المطارات!

ـ قرار غير مفهوم، سيحول نفس السائقين المشتركين في التطبيقات الذكية إلى «كدادة» يتكدسون عند بوابات الخروج، ويساعد سيارات الأجرة التجارية على رفع أجرتها!

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مقطع دخول بعض الشباب لأحد المنازل بغرض سرقته ومصادفة وصول صاحب المنزل أثناء خروجهم بالمسروقات، مقطع تمثيلي مفبرك!

ـ رغم زعم أصحاب المقطع أن هدفهم التوعية بعدم «الطيران في العجة» إلا أن الضرر البالغ لصورة أمن المجتمع أفدح من التوعية المزعومة، مثل هذه الأعمال التوعوية يجب أن تكون مرخصة ووفق آليات عمل منضبطة ومحترفة!

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خبر صحفي: الاستثمارات النسائية في العقار لا تتجاوز ١٠٪!

ـ لكن استغلال النساء الجميلات كمسوقات في المعارض والمنصات العقارية تجاوز ٩٠٪!

http://okaz.com.sa/article/1530592