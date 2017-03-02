الاتحاد السعودي: نتائج قضية “العويس” بعد أربعة أسابيع

فيصل الخليل – فجر – الرياض

أصدر سعادة رئيس الاتحاد العربي السعودي لكرة القدم، عادل بن محمد عزت قراراً يقضي بتشكيل فريق عمل لإجراء التحقيقات في قضية اللاعب المنتقل من نادي الشباب إلى نادي الأهلي محمد العويس خلال مدة لا تزيد عن أربعة أسابيع من تاريخه، ومن ثم إعلان نتائجها، على أن يكون ذلك وفق الأنظمة واللوائح المعتمدة من الاتحاد العربي السعودي لكرة القدم.

وقد كلف سعادة رئيس الاتحاد فريق عمل برئاسة نائب رئيس الاتحاد، الأستاذ ياسر المسحل وعضوية كلاً من الخبير القانوني السير ستاورت مكاينيس والقانوني الأستاذ متعب الأحمد و المهندس طارق التويجري والقانوني الأستاذ ناصر العوهلي سكرتيراً للفريق.

و يؤكد الاتحاد العربي السعودي لكرة القدم إلى أن توجيه سعادة رئيس الاتحاد جاء بعد اكتمال تقديم كل الأوراق والمستندات الخاصة بهذه القضية من الاطراف ذات العلاقة وبعد مراجعتها وتدقيقها، كما يؤكد الاتحاد العربي السعودي على سعيه الدائم إلى سرعة النظر والفصل في القضايا واصدار القرارات وحسمها بصورة واضحة.

مشدداً على ضرورة قيام كافة الأطراف بالتعاون الكامل مع الفريق المكلف حتى يتسنى له مباشرة وانهاء التحقيقات في الوقت المحدد.