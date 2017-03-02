ميركل من القاهرة تدعو كل الدول للمشاركة في مكافحة الإرهاب

وكالات – فجر

دعت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، اليوم الخميس، كل الدول للمشاركة في مكافحة الإرهاب، منددة بالدول التي تشجعه.

وأعربت ميركل، في مؤتمر صحفي مشترك، مع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في القاهرة، عن أملها في نجاح الجهود المصرية لمعالجة القضايا الإقليمية في دول الجوار، ووصفت المستشارة الألمانية المبادرة المصرية الجزائرية التونسية لحل الأزمة في ليبيا بأنها مبادرة مهمة، وقالت: “لم تفشل المبادرة”، ويجب إشراك الفاعلين الحقيقيين في الأزمة الليبية، ولكن إذا حصلت كل فئة في ليبيا على رسالة مختلفة لن ينجح الأمر، ولكن يجب إشراك كل الأطراف تحت مظلة واحدة وهي الأمم المتحدة، وأضافت ميركل أنه تم الاتفاق مع مصر على نقاط ملموسة بشأن الحدود، لافتة إلى أن طول الحدود بين مصر وليبيا يشكل فرصة للإرهابيين. وأشارت إلى أن الحل العسكري لن يكفي لحل الأزمة في سورية.

وأكدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أهمية وضع حد لنشاط مهربي اللاجئين، وذلك على خلفية نزوح كثير من اللاجئين من أفريقيا إلى أوروبا.