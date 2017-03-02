“القوات الجوية السعودية” تعلن عن 12 وظيفة على برنامج التعاقد المباشر

واس – فجر

أعلنت اللجنة المركزية للتعاقد المباشر على برنامج المساندة الفنية عن توفر وظائف شاغرة اعتبارا من 29/ 5/ 1438 الى 12/ 6/ 1438وهي : (فني إدارة تموين – قاعدة الملك فهد الجوية بالقطاع الغربي – جناج الإمدادات), (فني إدارة تموين قاعدة الملك فهد الجوية بالقطاع الغربي جناح الإمدادات) , (فني هياكل طائرات – قاعدة الملك فهد الجوية بالقطاع الغربي جناح الإمدادات), (فني صيانة حاسب ألي قاعدة الملك الجوية بالقطاع الغربي جناح الإمدادات), (فني صيانة محركات نقاثة قاعدة الملك فهد الجوية بالقطاع الغربي جناح الإمدادات), (فني صيانة طائرات قاعدة الملك عبدالعزيز اللجوية بالقطاع الشرقي جناح الإمدادات), (مترجم لغة انجليزية هيئة استخبارات وأمن القوات الجوية قسم التدريب وتقنية المعلومات),(فني معدات أرضية قيادة القوات الجوية هيئة امدادات وتموين القوات الجوية إدارة النقل), (فني صيانة قذائف موجهة قيادة القوات الجوية هيئة امدادات وتموين القوات الجوية إدارة الأسلحة والمذخرات), (أخصائي سلامة جوية قيادة القوات الجوية إدارة السلامة, (فني إبطال مفعول متفجرات قاعدة الأمير سلطان الجوية بالقطاع الأوسط سرب الأسلحة والمذخرات, (فني تحركات قيادة القوات الجوية إدارة التحركات الجوية.

وسيتم استقبال الطلبات في سكرتارية اللجنة المركزية للتوظيف على برنامج التعاقد المباشر للمساندة الفنية بإدارة شئون المتعاقدين والارتباط بهيئة إدارة القوات الجوية, ولمزيد من المعلومات يمكن الاستفسار عن طريق الهاتف ( 4769777 )تحويلة ( 41228) .