عالجي الاكتئاب بحقن البوتوكس

متابعات -فجر

توصلت دراسة ألمانية حديثة الي أن حقن البوتوكس لا تؤدي فقط إلى إزالة التجاعيد التعبيرية، بل تكون علاجاً فعالاً للاكتئاب.

وقسم الباحثون في كلية “هانوفر” الطبية في ألمانيا المرضى إلى عينتين، الأولى كان يتم حقنها بالبوتوكس والثانية بعقار وهمي.

ووجدوا بعد أسبوعين أن الأشخاص الذين حقنوا بعقار البوتوكس أصبحوا أقل معاناة من الاكتئاب، وتراجعت أعراض المرض بعد ستة أسابيع من تلقيهم الحقن، ثم طرأ عليهم المزيد من التحسن مع انتهاء الدراسة بعد 16 أسبوعاً، في حين كان التحسن الذي طرأ على المجموعة التي تلقت عقاراً وهمياً طفيفاً.

وأوضح الباحثون أن العلاج بعقار بوتوكس كان قليل الأعراض الجانبية، وكان آمناً، لأن تأثير الحقنة الواحدة يستمر عدة أشهر.