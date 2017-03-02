مصرع زوجين وإصابة طفلتيهما اثر انقلاب مركبتهم بسبب الامطاربالجوف

متابعات -فجر

لقيت حارسة مدرسة صفان الابتدائية والمتوسطة وزوجها مصرعهما، فيما أصيب ابنتاهما، في انقلاب مركبتهم أثناء توجههم من سكاكا لمركز صفان، بسبب الأمطار الغزيرة التي شهدتها منطقة الجوف أمس الأول.

تعود احداث الواقعة ، عندما كان الزوجين في طريقهما لسكاكا قبل أن تنلقب مركبتهما بسبب الأمطار الغزيرة والأتربة على الطريق، والتى أسفر عن وفاة الزوجة في الحال، فيما أصيب الأب وطفلتيه، وتمّ نقلهم بالهلال الأحمر إلى مستشفى دومة الجندل العامّ، وبعدها بساعات توفي الأب، في حين لا تزال الطفلتان منومتين بالمستشفى.