مداهمة موقع لبيع الفحم المغشوش ومصادرة حقائب نسائية مخلة بحفر الباطن

متابعات- فجر

قامت الفرق الرقابية التابعة لفرع وزارة التجارة في حفر الباطن، بمساندة من قوة المهمات والواجبات الخاصة،بمداهمة موقع لإعادة تعبئة الفحم الردىء ومجهول المصدر، إثر بلاغ تلقته من مواطن، وتم ضبط عمالة وافدة، وأكثر من 4 ألاف كرتون فارغ جاهز للتعبئة يحمل شعار الشركة معروفة لاستغلال العلامة التجارية وتقلديها وبيع الفحم بسعره الأصلي.

وضبط أوراق ومستندات رسمية تعود لمواطنين سعوديين في حوزة العمالة المخالفة وصور سجلات وتراخيص ورخص قيادة متنوعة، إضافة إلى ملابس عسكرية، وكميات من عطور شرقية وأدوات تعبئة، وسوائل بترولية توضع على الفحم لتزيد من اشتعاله، وتم تحرير مخالفات بذلك، وتم إغلاق الموقع والتحفظ على المواد المضبوطة، وفحص عينات منها.

وأقرت العمالة الوافدة المضبوطة، بقيامها بتسويق هذا المنتج المغشوش في حفر الباطن ورفحاء، وعرعر والمدن والمراكز التابعة لها، وتم طلب استدعاء لكفلائهم للمراجعة واستكمال الإجراءات النظامية بشأنهم، ومخاطبة الجهات ذات العلاقة لمعرفة ملكية تلك المواقع التي تقام عليها هذه الأنشطة المخالفة، خصوصاً أن هذه المواقع استثمارية مؤجرة من البلدية للمواطنين لتربية المواشي.

وقام مراقبو فرع وزارة التجارة في حفر الباطن بمصادرة عدداً من الحقائب النسائية المخلة بالآداب من أحد المحلات التجارية، خلال جولاتهم التفتيشية.