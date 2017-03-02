صحة الرياض تحتفي باليوم الخليجي لحقوق وعلاقات المرضى

متابعات-فجر:

دشن مساعد المدير العام للتخطيط والتدريب الدكتور فيصل البواردي نيابة عن مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الرياض الدكتور ناصر الدوسري حفل فعاليات اليوم الخليجي لحقوق وعلاقات المرضى في القاعة الكبرى بصحة الرياض بحضور عدد من مدراء المستشفيات و رؤساء أقسام حقوق المرضى.

وبدا الحفل بآيات من الذكر الحكيم , تلى ذلك كلمة لمدير إدارة حقوق المرضى الأستاذ لافي الحربي قال فيها : أسهمت إدارة حقوق وعلاقات المرضى في المنشآت الصحية بمنطقة الرياض في حل الكثير من الشكاوى التي تلقاها من المرضى وذويهم , إلى جانب تنفيذ باقة من البرامج التثقيفية لتعريف المرضى بحقوقهم وواجباتهم , وقد أسفرت هاذه الجهود عن ارتفاع مستوى رضا المرضى وذويهم عما يقدم لهم من خدمات في المستشفيات والمراكز الصحية بالمنطقة .

اتبعها بعد ذلك كلمة لمساعد المدير العام للتخطيط والتدريب في المديرية العامة بالشؤون الصحية بمنطقة الرياض الدكتور فيصل البواردي ذكر فيها أن هناك الكثير من الأنظمة واللوائح التي تؤكد على حقوق المرضى في تلقي الرعاية الصحية المناسبة , ومحاسبة كل من يثبت تقصيره أو تقاعسه عن ذلك , فضلا عن الإمكانات التي توفرها الدولة رعاها الله لتقديم خدمات الرعاية الصحية لأبناء الوطن والمقيمين فيه , وأشار إلى أن صحة الرياض تتطلع إلى الاستفادة من فعاليات اليوم الخليجي لحقوق المريض في تعريف المرضى بحقوقهم وواجباتهم .

وفي هاذا الإطار نؤكد حرصنا الكامل على قياس رضا المرضى وذويهم عما يقدم لهم من خدمات في جميع مستشفيات منطقة الرياض .

كما تفضل المدير العام بتكريم الشركة الراعية شركة رونسكا وكذلك كرم المتميزين بإدارة حقوق وعلاقات المرضى و المستشفيات المشاركة بصحة الرياض , ثم قام بتدشين المعرض المصاحب .

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