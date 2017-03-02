القبض على باعة جائلين بمكة ومصادرة أكثر من 2 طن من المواد الغذائية

متابعات-فجر:

تمكنت بلدية العتيبية الفرعية بمكة المكرمة أمس من مصادرة أكثر من 2 طن من المواد الغذائية غير الصالحة والتي كانت معروضة مع الباعة الجائلين في مواقع متفرقة .

وأوضح الدكتور وليد بن بكر مليباري رئيس بلدية العتيبيه الفرعية بأن البلدية تلاحق الباعة الجائلين بشكل مستمر بهدف القضاء على هذه الظاهرة التي تشوه المظهر العام وتعرض حياة المستهلكين للخطر ، كون هؤلاء الباعة يقومون بعرض المواد الغذائية بطرق عشوائية وتحت أشعة الشمس والغبار مما يعرضها لسرعة التلف .

من جهته قال هتان بن فواز الحكمي مدير إدارة الخدمات ببلدية العتيبيه أن البلدية شكلت فريقا بقيادة كلا من رئيس قسم مراقبة الأسواق موفق العصيمي ومساعده حسن الصبياني وعدد من المراقبين والعمالة ، وتم القيام خلال الأسبوع المنصرم بعدة حملات على الباعة الجائلين بمنطقة العتيبية ، حيث أسفرت الحملة عن مصادرة أكثر من (75)عربة متنقلة وأكثر من 2 طن خضروات وفواكه وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية بحق المخالفين و أخذ التعهدات بعدم تكرار تلك المخالفة وعدم تشغيل عمالة مخالفة لأنظمة العمل.