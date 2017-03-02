جوجل :خاصية Playables تتيح للاعبين تجربة الألعاب قبل شرائها أو تحميلها

متابعات-فجر:

أعلنت جوجل خلال مؤتمر تطوير الألعاب GDC 2017 أنها ستطلق خاصية جديدة كليًا تسمى Playables والتي ستسمح لمطوري الألعاب على متجر التطبيقات جوجل بلاي من منح اللاعبين فرصة لتجربة الألعاب قبل شرائها أو تحميلها، وستظهر هذه الخاصية في شكل من أشكال الإعلانات وتعمل كأداة اختبار أو كلعبة مصغرة للاطلاع على الألعاب وجذب المستخدمين لتحميلها.

خاصية Playables ستكون بالفعل ذات أهمية لكلٍ من المستخدمين وكذا مطوري التطبيقات، لأنها ستسمح للمستخدمين بتجربة الألعاب والتأكد من أنها ممتعة قبل دفع أية رسوم أو قبل تحميلها، كما صرحت Sissie Hsiao مسؤولة إدارة الإعلانات في الشركة أن هذه الخاصية ستسمح للمطورين بجذب عدد كبير من اللاعبين لشراء الألعاب حتى على المدى الطويل.

أضافت Sissie Hsiao أنه قد تم تطوير عملية البحث عن الألعاب في متجر التطبيقات جوجل بلاي إلى حدٍ كبير خلال السنوات الأخيرة، حيث أصبح بإمكان المستخدمين البحث والحصول على ألعاب محددة لتحميلها بسرعة وسهولة.

الجدير بالذكر أن خاصية Playables ستكون متوافقة مع لغة HTML5 ومن المتوقع أن يتم إطلاقها على المتجر خلال الأشه القليلة المقبلة.