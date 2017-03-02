المكتب التعاوني للدعوة:إسلام 23 وافداً من مختلف الجنسيات

واس-فجر:

أثمرت جهود المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بحي العزيزية في مدينة الرياض، في إسلام 23 وافداً من مختلف الجنسيات المقيمة في نطاق عمل المكتب خلال شهر جمادى الأولى الماضي .

وأفاد تقرير صادر عن المكتب أن عدد الدروس التي أقيمت للجاليات بلغ (33) درساً، استفاد منها (734) شخصاً، فيما ألقيت (27) كلمة باللغة العربية، ونفذ المكتب (68) جولة دعوية، استفاد منها (4165) شخصاً .

وأبان أنه جرى توزيع (256) مصحفا من إنتاج مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة، و(94812) كتابا ، و(900) من الأقراص المضغوطة.

وواصل المكتب عمله في الركن الدعوي بمحطة النقل العام بحي العزيزية؛ لتوزيع الكتب والمطويات الدعوية على المسافرين، حيث بلغ عدد الكتب والمطويات التي تم توزيعها خلال الشهر ذاته (31650) كتابا ومطوية.