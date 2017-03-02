إبراهيموفيتش يقترب من التجديد مع المان يونايتد

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يستعد المهاجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش لتجديد تعاقده مع مانشستر يونايتد الإنجليزي حتى عام 2019، بحسب ما ذكرته صحيفة ديلي ميل البريطانية.

كما شهدت الفترة الماضية تألق النجم السويدي مع المان يونايتد منذ وصوله إلى ملعب أولد ترافورد الصيف الماضي، قادما من باريس سان جيرمان الفرنسي في صفقة انتقال حر.

العقد بين اليونايتد وإبراهيموفيتش يتضمن بندا يتيح للطرفين تمديد العقد خلال 12 شهر من توقيعه، وهو ما سيتم تفعيله في الفترة المقبلة، ليستمر اللاعب السويدي مع الشياطين الحمر لموسمين آخرين.

كان المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، أكد عقب تتويج اليونايتد بكأس الرابطة الإنجليزية على رغبته في بقاء إبراهيموفيتش في ملعب أولد ترافورد لفترة أطول.