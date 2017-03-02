دعوات تطالب باستقالة وزير العدل الأمريكي جيف سيشنز

متابعات-فجر:

دعت زعيمة الديمقراطيين في مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي وزير العدل جيف سيشنز للاستقالة، بعدما أفاد تقرير لصحيفة واشنطن بوست، بأنه لم يكشف عن محادثتين بينه وبين السفير الروسي في واشنطن سيرجي كيسلياك.

وقالت بيلوسي في بيان “الآن وبعدما حنث باليمين أمام الكونجرس بشأن اتصالاته مع الروس، فإن المدعي العام وزير العدل يجب أن يستقيل.

هذا وطالب الديمقراطي إيليا كامينغز، من لجنة الإشراف بمجلس النواب، أيضاً، باستقالة سيشنز.

وكتبت صحيفة “واشنطن بوست” أن سيشنز، تحدث مع كيسلياك في العام الماضي مرتين، حيث كان حينها، عضواً بمجلس الشيوخ الأمريكي، ودعم الحملة الانتخابية للرئيس دونالد ترامب.

يذكر، أن وسائل الإعلام تتناقل تقارير عن صلات ترامب المزعومة بروسيا منذ اختراق الأنظمة الإلكترونية للحزب الديمقراطي خلال الحملة الانتخابية في نهاية العام الماضي.

وأعلنت الاستخبارات الأمريكية أن من يقف وراء تلك الأعمال هم هاكرز روس مرتبطون بالقيادة الروسية والأجهزة الأمنية، التي كانت، بحسب زعم الجانب الأميركي، تسعى للتأثير على نتائج الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة.

والجدير بالذكر أن روسيا نفت مرارا الاتهامات بمحاولة التأثير على الانتخابات الأمريكية، مؤكدة أن كل التسريبات الصحفية بخصوص اتصالات فريق ترامب بمسئولين في الأجهزة الأمنية الروسية عارية عن الصحة. كما نفى صحتها دونالد ترامب وإدارته.