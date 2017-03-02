جامعة طيبة تعلن عن فتح باب القبول في 47 برنامجاً للماجستير

متابعات _فجر

أعلنت جامعة طيبة بالمدينة المنورة ممثلة في عمادة الدراسات العليا, فتح باب القبول للطلاب والطالبات الراغبين في الالتحاق ببرامج الماجستير للعام الجامعي القادم 1438 / 1439هـ، وذلك يوم الأحد 13 /6 / 1438هـ ويستمر لأسبوعين.

وأوضح عميد الدراسات العليا في الجامعة الدكتور سامي بن علي القليطي, أن القبول متاح للطلاب والطالبات الراغبين في الالتحاق بالدراسات العليا بالجامعة في 47 برنامجًا للماجستير تشمل: كلية التربية وتضم تخصصات “المناهج وطرق التدريس، وعلم النفس التربوي، وأصول التربية، والإدارة التربوية”، إضافة إلى برامج الماجستير في كلية العلوم التي تشمل تخصصات “الكيمياء، والفيزياء، والأحياء، والرياضيات “، وبرامج الماجستير في كلية الآداب والعلوم الإنسانية وتشمل تخصصات الدراسات الإسلامية- الثقافة الإسلامية-، والاستشراق، واللغة العربية -الدراسات اللغوية-، إلى جانب برامج الماجستير في كلية علوم وهندسة الحاسب الآلي لتخصصي علوم الحاسب ونظم المعلومات.

ولفت إلى أن القبول متاح للطلاب والطالبات في جميع التخصصات عدا الثقافة الإسلامية والإحصاء والرياضيات التطبيقية التي خصصت للطالبات، داعياً الراغبين في الالتحاق بالبرنامج إلى الإطلاع على شروط ومتطلبات القبول،عبر البوابة الإلكترونية للجامعة على الرابط : www.taibahu.edu.sa .