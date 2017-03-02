15930 مراجعاً الشهر الماضي لطوارئ مستشفى القريات

متابعات _فجر
باشر قسم الحوادث والطوارئ بمستشفى القريات العام خلال شهر فبراير الماضي 15930 حالة قدمت لهم الخدمات العلاجية والإسعافية ، وتوزعت الحالات بين 1558 حالة تم تنويمها في أقسام الباطنة والجراحة وقسم العناية المركزة ،و152 حالة لحوادث السير ، و 431 حالة ولادة .
وتغطي الخدمات الطبية للحالات الطارئة التي يقدمها قسم الطوارئ جميع القرى التابعة للمحافظة حيث يقدم خدماته على مدار الساعة وطيلة أيام الأسبوع.
كما يوفر القسم مجموعة من الخدمات العلاجية بدءً من إدارة العمليات الجراحية الصغرى، وصولاً إلى إدارة الحالات الخطيرة مثل الإصابات المتعددة وغير ذلك من حالات الجراحة الطارئة.