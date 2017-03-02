15930 مراجعاً الشهر الماضي لطوارئ مستشفى القريات

متابعات _فجر

باشر قسم الحوادث والطوارئ بمستشفى القريات العام خلال شهر فبراير الماضي 15930 حالة قدمت لهم الخدمات العلاجية والإسعافية ، وتوزعت الحالات بين 1558 حالة تم تنويمها في أقسام الباطنة والجراحة وقسم العناية المركزة ،و152 حالة لحوادث السير ، و 431 حالة ولادة .

‎وتغطي الخدمات الطبية للحالات الطارئة التي يقدمها قسم الطوارئ جميع القرى التابعة للمحافظة حيث يقدم خدماته على مدار الساعة وطيلة أيام الأسبوع.

‎كما يوفر القسم مجموعة من الخدمات العلاجية بدءً من إدارة العمليات الجراحية الصغرى، وصولاً إلى إدارة الحالات الخطيرة مثل الإصابات المتعددة وغير ذلك من حالات الجراحة الطارئة.