وزارة الصحة تكرم البرامج والمراكز الصحية المتميزة

متابعات _فجر

كرمت وزارة الصحة مؤخراً بحضور معالي الوزير الدكتور توفيق الربيعة عدداً من البرامج الصحية ومراكز الرعاية الصحية الاولية التي حصلت على درع التميز للصحة العامة.

وأبدى معاليه سعادته لما تحقق من نتائج جيدة في هذه البرامج والمراكز مثمناً الجهود التي بذلها القائمون على هذه الإدارات ، وحاثاً على بذل الجهد للإرتقاء بمستوى الأداء وتحقيق الأهداف المرجوة بما يتماشى مع الرؤية 2030 ومبادرات الصحة ضمن برنامج التحول

الوطني .

وحصل فريق عمل برنامج الكشف المبكر عن سرطان الثدي في وزارة الصحة على درع التميز، نظير دوره الفعال في عقد الشراكات والتعاون مع المؤسسات والجمعيات الخيرية، لتأسيس عيادات سرطان الثدي في المجتمع، فيما نال فريق عمل برنامج الكشف المبكر عن سرطان الثدي في صحة القصيم درع التميز لحصوله على المركز الأول في الأداء بين المناطق، وحصل على المركز الثاني في الأداء بين المناطق فريق عمل برنامج الكشف المبكر عن سرطان الثدي في صحة الباحة، وجاء في المركز الثالث في الأداء بين المناطق فريق عمل برنامج الكشف المبكر عن سرطان الثدي في صحة المدينة المنورة، وفي المركز الرابع برنامج الكشف المبكر عن سرطان الثدي في صحة مكة المكرمة.

كما حصل على درع التميز فريق عمل برنامج رعاية المسنين للصحة العامة في الوزارة على درع التميز لتطوير البرنامج ورفع مستوا الأداء،و فريق عمل برنامج مكافحة السمنة في مكة المكرمة على درع التميز نظير الجهود المبذولة في تفعيل أنشطة البرنامج، الصحة العامة في

صحة الرياض نظير الدور الفعال لتعزيز الصحة وتفعيل المشاركة المجتمعية، الصحة العامة بمنطقة مكة المكرمة، نظير الجهود المبذولة لتفعيل التثقيف الصحي، فريق عمل إدارة التوعية وتعزيز الصحة في صحة القصيم نظير الجهود المبذولة لتفعيل التثقيف الصحي، فريق عمل المشاركة المجتمعية في صحة جدة نظير الجهود المبذولة لتفعيل برنامج سفراء التوعية بالحج، فريق عمل المحتوى التثقيفي في الوزارة، نظير الجهود المبذولة لتطوير المادة العلمية بموقع الوزارة الالكتروني للتثقيف الصحي، وفريق عمل إدارة التوعية وتعزيز الصحة في حفر الباطن نظير الجهود المبذولة لتفعيل التثقيف الصحي، فريق عمل برنامج مكافحة التدخين في صحة الطائف لحصوله على المركز الأول في الأداء، وفريق عمل برنامج مكافحة التدخين لحصوله على المركز الثاني في الأداء، فريق عمل برنامج مكافحة التدخين في صحة الرياض لحصوله على المركز الثالث في الأداء،وفريق عمل برنامج مكافحة التدخين في صحة نجران لحصوله على المركز الثالث في الأداء.

وحصلت الصحة العامة بالوزارة على درع التميز نظير تطوير الأداء الإداري بمركز الدراسات العليا لطب الأسرة، فيما حصل فريق عمل مركز صحي القبلتين في صحة المدينة المنورة ، وفريق عمل مركز صحي الوشحاء في صحة الطائف ، فريق عمل مركز صحي الحمراء في صحة جدة ، وفريق عمل مركز صحي الزاهر في صحة مكة المكرمة ، فريق عمل مركز صحي بالجرشي (1) في صحة الباحة ، فريق عمل مركز صحي جنوب الفيصلية في صحة الحدود الشمالية ، فريق عمل مركز صحي المهرجان ، فريق عمل مركز صحي الشفا في صحة الشرقية ، فريق عمل مركز صحي الصناعية في صحة عسير ، وفريق عمل مركز صحي بيشة في صحة بيشة ، فريق عمل مركز صحي مخطط (5) في صحة جازان ، فريق عمل مركز صحي الجامعيين في صحة الشرقية ، فريق عمل مركز صحي بريمان في صحة جدة ، فريق عمل مركز صحي السليمانية صحة تبوك ، فريق عمل مركز صحي الخالدية صحة المدينة المنورة ،وفريق عمل مركز صحي المحجر في صحة جدة ، فريق عمل مركز صحي باحة ربيعة في صحة عسير ، فريق عمل مركز صحي الجشة في صحة الاحساء لحصولهم على شهادة إعتماد المركز السعودي لإعتماد المنشآت الصحية (سباهي).

وحصل فريق عمل مبادرة الجودة في الصحة العامة بوزارة الصحة على درع التميز نظير الجهود المبذولة لتطوير معايير الجودة، وفريق عمل مركز صحي المعاقلة في صحة الجوف نظير الجهود المبذولة لتطوير البيئة الصحية للمراجعين، فيما نال فريق عمل برنامج الخدمات الصحية بمقابل في صحة جدة درع التميز نظير الجهود المتميزة لتفعيل البرنامج ، كما حصل فريق عمل برنامج كفاءة الأطباء في صحة الشرقية على درع التميز نظير الجهود المبذولة لتفعيل البرنامج، وحصل فريق عمل مبادرة الإرشاد الشامل في الوزارة على درع التميز نظير الجهود المبذولة في تفعيل المبادرة، ودرع التميز للصحة العامة في الابحاث لفريق المسح الصحي السكاني نظير الجهود المبذولة في تفعيل المبادرة، كما نالت مديرة مركز صحي الحمراء في صحة جدة درع التميز لحصولها على المركز الأول في تقييم مدراء المراكز الصحية .

حضر التكريم معالي نائب وزير الصحة للشؤون الصحية الاستاذ حمد الضويلع والوكيل المساعد للرعاية الصحية الأولية الدكتور هشام الخشان .