نجاح عملية ترميم جمجمة مواطن تعرضت لكسور بليغة بمستشفى الوجه

متابعات _فجر

نجح فريق طبي في مستشفى الوجه بمنطقة تبوك، في إنقاذ حياة مواطن يبلغ من العمر 32 عاما تعرض لحادث سير، أدى إلى إصابته بكسور بليغة في مقدمة الجمجمة.

وبحسب وزارة الصحة فإن المواطن أدخل إلى طوارئ المستشفى فاقداً للوعي وتم وضعه على جهاز التنفس الصناعي عند وصوله ولديه جرح عميق متهتك مفتوح في مقدمة الرأس وعدة كسور في الجمجمة وتمزق في الأم الجافية وتهتك في خلايا المخ التي كانت تتدفق للخارج .

وعلى الفور تم إدخاله إلى غرفة العمليات حيث أجريت له عملية جراحية تم خلالها شفط خلايا المخ المتهتكة وترقيع الأم الجافية وترميم كسور الجمجمة ،بعدها تم إخضاع المريض للعناية الفائقة حتى لوحظ تحسن تدريجي في حالته الصحية وخرج من المستشفى وعند مراجعته لعيادة المخ والاعصاب وباجراء الفحوصات الطبية اللازمه له تبين ولله الحمد عدم وجود ضعف في أي من الأطراف وكذلك عودة الذاكرة له بعدما فقدت نتيجة شدة الإصابة التي لحقت بخلايا المخ أثناء الحادث .