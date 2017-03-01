نصائح وإرشادات طبية لتقوية “عضلة القلب”

متابعات-فجر :

تقوية عضلات القلب أن تناول ملعقتين من عسل النحل يوميا يعد أفضل عذاء يحفظ عضلة القلب ويساعد على تقويتها، كما يساعد على عملية إصلاح، وتجديد انسجه الجسم. وهو ماينصح به الاطباء دائماً وينصح أيضاً لمرضى القلب عمل حمام ساخن للقدمين ويستفيد منها كثيراً الأشخاص الذين يعانون من الأزمات القلبية لأنها تعمل على تنشيط دورة الدم والتخلص من الحتقان حول عضله القلب، كما انها تساعد في نفس الوقت على النوم الهادئ باليل. قم بعمل حمام ماء ساخن للقدمين واسفل الساقين الى اقصى درجه من السخونه يمكن تحملها مع مراعاه إضافه المزيد من الماء الساخن للحمام للاحتفاظ بدرجه السخونه وبعد مضى 10 دقائق اخرج قدميك من الحمام وجففهما جيدا بقوطه, ثم قم بعمل تدليك للقمين والاصابع لمده بضع دقائق. ولتقوية القلب عن طريق الاعشاب ينصح بأكل الخرفوش والكرفس والخس والبصل يوميآ لانه مفيد جدآ لتقوية عضلات القلب . ولتقوية عضلات القلب ايضآ تنقع ملعقتان من الزعتر في كوب ماء ساخن ويشربه ضعيف القلب . ولتقوية عضلات القلب ايضآ نأخذ ملعقة عسل وتذاب في قليل من الماء المغلي فيه قشر الرمان فإنه يدعم القلب ويقويه . وهناك أيضا بعض الاعشاب المستخدمة فى علاج تقوية القلب والاعشاب هي:- العنب والمشمش والبقول الجافة والشاي الاخضر والملفوف والبندورة والكرز والرمان ويوجد هناك أيضاً تمارين مخصصة لتقوية عضلات القلب وأهم شيء في تمرينات تقوية عضلة القلب ان يكون يتخللها فترات راحة حتى لايتسبب في مجهود كبير على القلب فيؤذيه ويجب ان لا تكون يومية . ومن هذه الرياضة لتقوية عضلة القلب المشي والسباحــة ولكن يجب احماء الجسم ويكون التمرين بالتدريج. وتمارين القلب الأفضل ان تكون في الصباح في الهواء الطلق . كما أن التمارين في الصباح أفضل وإذا لم يتحقق ذلك فيجب ألا تترك التمارين لأن فوائدها لجسمك أكثرمما تتوقع ولجميع الاعمار والأجناس . ان وجود بعض أجهزة التدريب المناسبة في البيت وفي مكان مفتوح من أفضل الحلول، والبرنامج التالي مفيد لكل الأعمار، لكنني أوصي أن يكون قبله تمرين إحماء خفيف، ويمكن أن يكون في فترات تبدأ بخمس دقائق، ثم راحة، ثم 10 دقائق تمرين، ثم راحة ثم بقية الوقت الذي يحقق نوعاً من الإجهاد. اليوم الأول: المشي النشيط أو استخدام الدراجة أو السير. اليوم الثاني: تمارين لياقة بالحديد. اليوم الثالث: راحة. اليوم الرابع: سباحة نشيطة (لا تقل عن 40 دقيقة). اليوم الخامس: تمارين تقوية العضلات بالأجهزة. اليوم السادس: راحة. اليوم السابع: جري أو سباحة نشيطة ويجب الأبتعاد عن التدخين و الأكلات الدسمه ( كألوجبات السريعة ) المشي السريع نصف ساعة يومياً هو افضل شيء لتقوية عضله القلب والأكل الصحّي. إن القرفة: تقوي عضلة القلب وتنشط الدورة الدموية وتمنع الشد العصبي وتقوي الذاكرة، وتخلط مع العسل وتؤخذ يومياً في المساء لتعطي فائدة كبيرة للإنسان. وإن الزعفران : يعتبر الزعفران مضاد للتشنج يدخل السرور على قلب من يشربه و الزعفران يدخل في بعض الأدوية المستخدمة لتنشيط القلب وحبةالبركة : قال ابن البيطار: تقطع شأفة البلغم وأوجاع الصدر والسعال وضيق التنفس والغثيان والاستسقاء اما زيت السمسم : فأن زيت السمسم هذا يمكن أن يفيد القلب بالمساعدة للجسم لازالة الكلسترول الحديث لانه ينشط حركة الدم في الشرايين مما يؤدي الى ازالة رواسب الكلسترول حديثة التكوين. زيت السّمسم قد يساعد في تخفيف مستويات الكولسترول و يمنع تصلّب الشّرايين وبهذا نكون قد قوينا عضلة القلب واصبحت قادرة على صخ الدم الكافي ومنعنا ارتجاع الماء الى الرئتين إي أن الرياضة بجميع انواعها و بالأخص المشي أفضل شي لتقوية العضلات والغذاء الصحي المتوازن مع تجنب الدهون قدر الإمكان هو أيضآ مهم جدآ لتقوية العضلات و الأهم يجب تحري وجود مشاكل صحية و علاجها …مثل الداء السكري وارتفاع الضغط وارتفاع الشحوم و العديد من المشكل الصحية التي قد تؤثر على القلب و لذا يجب إستشارة الطبيب في حال الشعور بتعب أو أزمة تنفسية او ألم صدري لنفس المشكلة القلبية.