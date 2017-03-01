الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 26 فلسطينياً في الضفة الغربية

واس-فجر :

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلية خلال الأربعة وعشرين ساعة الماضية 26 فلسطينيًا على الأقل، من أنحاء متفرقة في الضفة الغربية بينهم ثلاث فتيات وأسرى محررون.

وأوضح نادي الأسير الفلسطيني أن قوات الاحتلال اعتقلت 8 فلسطينيين من قرى وبلدات في محافظة بيت لحم، فيما جرى اعتقال سبعة فلسطينيين بينهم ثلاث فتيات، من محافظة رام الله والبيرة، بينما جرى اعتقال ستة فلسطينيين من محافظة الخليل، علاوة على أربعة فلسطينيين من محافظة نابلس، إضافة إلى فلسطيني جرى اعتقاله خلال مشاركته في فعالية تضامنية مع الأسرى من طوباس.