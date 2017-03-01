“ريال مدريد ” يكتفي بالتعادل أمام ” لاس بالماس” ويخسر صدارة الدوري الإسباني

متابعات-فجر :

سقط ريال مدريد في معقله سانتياجو برنابيو في فخ التعادل أمام لاس بالماس بثلاثة أهداف لمثلهم خلال المباراة التي جمعتهما ضمن إطار الجولة 25 من بطولة الدوري الإسباني. وخسر ريال مدريد صدارة الترتيب لمصلحة غريمه التقليدي برشلونة، لكن الفريق الملكي ما زال يملك لقاء مؤجل ضد سيلتا فيجو.وافتتح ريال مدريد باب التسجيل بحلول الدقيقة 8 عن طريق إيسكو، لكن الرد جاء سريعاً من الضيوف بتسجيل هدف التعادل عبر بلاسيريس بعد دقيقتين فقط. وأشهر حكم اللقاء بطاقة حمراء في وجه النجم الويلزي جاريث بيل بسبب تدخله العنيف مرتين على لاعب لاس بالماس. استفاد الضيوف من النقص العددي في ريال مدريد محرزين هدفين في ظرف 3 دقائق عن طريق فييرا من علامة الجزاء وبواتينج الذي راوغ نافاس ووضع الكرة بالشباك. ونجح ريال مديد في تقليص الفارق بتسجيل هدف من ركلة جزاء نفذها كريستيانو رونالدو في الدقيقة 85، ثم عاد الدون مرة أخرى وأحرز هدف التعادل بعد ثلاث دقائق فقط. ورفع ريال مدريد رصيده إلى النقطة 56 وخسر الصدارة لمصلحة برشلونة بفارق نقطة واحدة، كذلك رفع لاس بالماس رصيده إلى النقطة 29 وصعد إلى المركز 12.