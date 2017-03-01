رسمياً.. “لويس إنريكي” يعلن رحيله عن نادي برشلونة

متابعات-فجر :

أعلن المدرب الإسباني لويس إنريكي رحيله عن برشلونة في نهاية الموسم الحالي وذلك عقب المباراة التي جمعت فريقه مع سبورتينغ خيخون.

وقال لويس إنريكي للصحفيين عقب المباراة “القرار صعب وفكرت به كثيراً لكنني اتخذت القرار بعدم التجديد لبرشلونة في نهاية الموسم الحالي”.

وأضاف “أريد شكر الجميع في برشلونة خاصة اللاعبين والطاقم الفني”.

وبحسب صحيفة “موندو ديبورتيفو” فإن لويس إنريكي كان قد أخبر اللاعبين في غرفة خلع الملابس بأن الموسم الحالي هو الأخير له مع النادي الكتالوني.

وانتشرت في الأسابيع الأخيرة أخبار تؤكد رحيل إنريكي في نهاية الموسم الحالية خاصة بعد الخسارة برباعية نظيفة أمام باريس سان جيرمان الفرنسي في ذهاب ثمن نهائي دوري الأبطال.

وكان برشلونة قد فاز على سبورتينج خيخون بستة أهداف مقابل هدف ضمن الجولة الـ25 من الدوري الإسباني.