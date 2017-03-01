“الكونغرس الأمريكي” يصادق على تعيين ” زينكي” وزيراً للداخلية

متابعات-فجر :

صادق مجلس الشيوخ الأمريكي، أمس الأربعاء، على تعيين النائب السابق عن ولاية مونتانا، رايان زينكي، ليكون بمنصب وزير الداخلية الجديد. وجاءت نتيجة التصويت بواقع 68 صوتاً، من بينها 17 صوتاً من الديمقراطيين، مقابل 31 صوتاً.وحصل العديد من الذين رشحهم الرئيس دونالد ترامب لتولي مناصب، دعماً ضئيلاً أو معدوماً من الحزب المعارض.ولكن زينكي متسلق الجبال والرياضي السابق الذي حصل على شهادة في الجيولوجيا قبل أن يخدم في سلاح البحرية، أقنع مجلس الشيوخ خلال جلسة استماع للتصديق على ترشيحه، أنه خيار قوي لشغل المنصب.وتشمل مهامه في منصب وزير الداخلية الحفاظ على الجمال الطبيعي للساحات العامة في الولايات المتحدة، بما في ذلك المتنزهات الوطنية في البلاد، والسماح بالتنقيب عن الوقود الأحفوري، بما في ذلك التكسير(للبحث عن النفط الصخري) المثير للجدل.