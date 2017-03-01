مقتل عشرات الحوثيين في معارك مع الجيش اليمني

متابعات-فجر :

أعلنت قوات الجيش اليمني، أمس الأربعاء، عن مقتل وإصابة العشرات من مسلحي الحوثيين في قصف شنته مقاتلات التحالف العربي على مواقع لهم في جبهتي حرض وميدي بمحافظة حجة قرب الحدود السعودية، شمال غربي اليمن. وقال المركز الإعلامي للمنطقة العسكرية الخامسة في حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، إن مقاتلات التحالف العربي شنت سلسلة غارات على تجمعات الميليشيا الانقلابية في كل من جبهتي حرض وميدي، أوقعت العشرات منهم ما بين قتيل وجريح.وأضاف المركز بأن المقاتلات استهدفت بغارة جوية صباح أمس الأربعاء تجمعاً للميليشيا جنوب مزارع النسيم، أدى الى مقتل خمسة أفراد وجرح آخرين، فيما قتل سبعة أفراد في منطقة المغافلة جراء استهدافهم بغارة جوية أخرى.وأشار إلى أن هذه الغارات “تزامنت مع محاولات الميليشيا رفد جبهتي حرض وميدي بالمقاتلين، نتيجة نقص شديد في الأفراد جراء استهدافهم من قبل طيران ومدفعية التحالف ومدفعية الجيش الوطني”.وتشهد المناطق القريبة من الحدود السعودية في محافظة حجة مواجهات عنيفة بين الطرفين منذ نحو عامين، خلفت أضراراً بشرية ومادية كبيرة، فضلاً عن نزوح معظم المدنيين إلى مناطق بعيدة عن تلك المواجهات.