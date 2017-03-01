“القوات العراقية” تقتل 177 من عناصر تنظيم “داعش” في مدينة الموصل

متابعات-فجر :

أعلن قائد عمليات “قادمون يانينوى”، مساء أمس الأربعاء، أن “177 عنصراً من تنظيم داعش قتلوا خلال عمليات متفرقة شهدتها محاور عسكرية متفرقة في مدينة الموصل، بمشاركة الطيران العراقي والتحالف الدولي”. وقال القائد عبد الأمير يار الله، في مؤتمر صحفي، إن “مجمل العمليات العسكرية لهذا أمس الأربعاء في الساحل الأيمن في قواطع الشرطة الاتحادية والرد السريع وقوات مكافحة الإرهاب والحشد الشعبي، بمشاركة طيران القوة الجوية وطيران الجيش وطيران التحالف الدولي، أدت إلى مقتل177 من عناصر داعش ومواصلة تطهير مناطق الجوسق والطيران والمنصور وتلول عطشانه وشقق المأمون ووادي حجر”.وأضاف أن “العمليات أسفرت أيضاً عن تدمير عشرات العبوات الناسفة والسيارات والدراجات والصهاريج المفخخة ومعمل لتصنيع العبوات الناسفة وتطهير المناطق غرب الساحل الأيمن، وتطهير القرى والمناطق المحررة من العبوات الناسفة ومعالجة الدور المفخخة وردم خمسة أنفاق والاستيلاء على عدد من الأسلحة والمعدات”.