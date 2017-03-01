“مدني بارق” ينقذ طفل سقط ببئر

متابعات – فجر

كادت حياة طفل في الثانية عشر من عمره أن تنتهي خلال مغامرة قام بها في أحد الآبار المكشوفة بمحافظة بارق حيث نزل الطفل لقاع البئر الذي يقع في إحدى المزارع شرق المحافظة وفشل في محاولة التسلق والخروج من البئر وطلب الإغاثة حيث تم إبلاغ عمليات الدفاع المدني بالمحافظة والتي باشرت موقع البلاغ على الفور، وتم استخراج الطفل وهو بحالة مستقرة.

وأوضح المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير العقيد محمد العاصمي، أن فرق الدفاع المدني بمحافظة بارق قد تلقت بلاغا مساء اليوم الأربعاء عن نزول طفل يبلغ من العمر 11 عاما من جنسية عربية إلى داخل بئر زراعية مطوية بقرية القلب بمحافظة بارق يبلغ قطرها 4 أمتار بطول يقدر 22 متر حيث تعذر صعوده للأعلى وعليه تمكنت فرق الدفاع المدني من استخراجه وحالته مستقرة، فيما جرى نقله بواسطة إسعاف هيئة الهلال الأحمر إلى المستشفى للاطمئنان على حالته وسلم الحادث للشرطة لإكمال الإجراءات اللازمة حسب الاختصاص.