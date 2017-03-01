طالبان تقتل 16شخصاً في هجومين منفصلين بكابول

وكالات – فجر

قتل 16 شخصاً اليوم الأربعاء في هجومين انتحاريين متزامنين تبنتهما حركة طالبان في كابول واستهدفا مجمعين أمنيين، أحدهما للشرطة والآخر للاستخبارات، في تصعيد لهجمات المجموعة الإرهابية قبل بدء هجومها الربيعي السنوي المعتاد.

كما أصيب العشرات في انفجارات وإطلاق نار سمع صداها في أنحاء العاصمة، في يوم دام يؤكد تنامي حالة انعدام الأمن في أفغانستان.

وأفاد مسؤولون أن الهجوم بدأ بانتحاري يقود سيارة مفخخة هاجم مجمعاً للشرطة تبعه تبادل لإطلاق النار بعدما تسلل مهاجم آخر، في إعتداء استمر خمس ساعات وأدى إلى تشكل سحب من الدخان فوق المكان.

وفي الهجوم الثاني، فجر انتحاري نفسه عند بوابة فرع للمخابرات الأفغانية في شرق كابول فيما قتل الحراس مهاجماً ثانياً كان يحاول الدخول إلى المجمع، بحسب مسؤولين.

وقال الناطق باسم وزارة الصحة وحيد مجروح إن “15 شخصاً قتلوا في الهجوم على مجمع الشرطة فيما قتل شخص في الاعتداء الثاني” مشيراً الى احتمال ارتفاع الحصيلة، وأضاف أن “104 شخصاً على الأقل أصيبوا بجروح، بعضها خطرة”.

وفي تغريدة عبر موقع تويتر، تبنى المتحدث باسم طالبان ذبيح الله مجاهد الهجومين قائلاً إن “هجمات استشهادية بدأت ضد مقر للشرطة ومقر مهم لأجهزة الاستخبارات في كابول”.

الرئيس الأفغاني أشرف غني أشار في البيان الذي دان فيه الهجوم أن عناصر طالبان “يقومون بهجمات من هذا النوع لرفع معنويات مقاتليهم” بعد مقتل القيادي في الحركة الملا عبد السلام، الذي قاد مرتين عملياتها للسيطرة على مدينة قندوز الاستراتيجية في شمال البلاد، في غارة جوية أميركية الأحد.

ومن ناحيتها، دانت السفارة الأميركية في كابول الهجوم قائلة “نتشارك أسى جميع الأفغان بشأن هذه الأعمال الشنيعة” مضيفة أن “استهداف الرجال والنساء الذين يكرسون حياتهم لخدمة مواطنيهم والدفاع عنهم، كما فعلت طالبان اليوم، هو عمل جبان بشكل استثنائي”.