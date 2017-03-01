100 تذكرة مجانية للطلبة الموهوبين بتعليم الرياض

متابعات – فجر

قدمت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض 100 تذكرة مجانية للطلاب والطالبات الموهوبين في برامج الموهوبين والذي حصلوا على جوائز عالمية أو محلية في برامج الموهوبين وبرامج النشاط الطلابي .

وسلم المدير العام للتعليم الدكتور عبدالله بن محمد المانع التذاكر للطلاب الموهوبين خلال حفل استقبال لهم في مكتبه بحضور مدير إدارة الموهوبين الدكتور محمد العقيل ومدير العلاقات العامة الاستاذ خالد البشر ومدير مركز الموهوبين الاستاذ سلطان الطليحان .

وقدم مدير عام التعليم شكره للطلاب والطالبات الموهوبين نظير انجازاتهم التي حققوها مثمنا مبادرة الخطوط الجوية السعودية في المشاركة في تكريم الطلاب والطالبات الموهوبين .

كما قدم شكره لإدارتي العلاقات العامة وإدارة الموهوبين في تكريم الطلاب والطالبات الموهوبين والذي سيكون حافزا لبقية الطلبة للتميز والإبداع .