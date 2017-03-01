تشيلسي يمدد عقد لاعب الوسط ” فيكتور موزيس”

وكالات – فجر

أعلن نادي تشيلسي متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الأربعاء تمديد عقد لاعبه فيكتور موزيس لينتهي في 2021.

وأصبح موزيس (26 عاما) – الذي بدأ كلاعب وسط – عنصرا مهما لتشيلسي هذا الموسم في مركز الجناح منذ أن غير المدرب انطونيو كونتي طريقة لعبه إلى 3-4-3 في أكتوبر الماضي.

وأمضى موزيس – الذي انضم للنادي في 2012 – أغلب فترات مسيرته معارا حيث لعب في ليفربول وستوك سيتي ووست هام يونايتد ولكنه شارك في 28 مباراة بكافة المسابقات هذا الموسم تحت قيادة كونتي وسجل أربعة أهداف.

ويتصدر تشيلسي الدوري الإنجليزي بفارق عشر نقاط عن أقرب منافسيه ويحل ضيفا على وست هام يونايتد تاسع الترتيب يوم الاثنين المقبل.