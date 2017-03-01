موزيلا تستحوذ على خدمة حفظ المحتوى عبر الإنترنت

فجر – متابعات :

قالت شركة “موزيلا” المطورة لمتصفح “فاير فوكس” الشهير، إنها استحوذت على خدمة Pocket الخاصة بحفظ المحتوى على الإنترنت للعودة إليه فى وقت لاحق بما فى ذلك صفحات الإنترنت وغيرها، وهو ما وصفته الشركة بأنه أول استحواذ إستراتيجى للشركة، ليصبح ثانى منتج لها بجوار متصفح الإنترنت الشهير.

وبحسب موقع phonearena الهندى، فقالت موزيلا فى بيان لها إن الخدمة الجديدة ستظل تعمل بشكل منفصل بحسب سياستها وشروط استخدامها بغض النظر عن عملية الاستحواذ الحالية، خاصة أن الخدمة تمتلك أكثر من 10 ملايين مستخدم نشط شهيرًا على كل من منصتى أندرويد وiOS مع أكثر من 3 مليارات محتوى محفوظ عليها حتى الآن.

وتأسست خدمة “Pocket ” فى 2007، وتتيح للمستخدمين حفظ المحتويات المختلفة عبر الإنترنت، للعودة إليها فى وقت لاحق، والتى تضم كلاً من صفحات الإنترنت ومحتويات الفيديو وغيرها للوصول إليها فى وقت لاحق بدون الحاجة للاتصال بالإنترنت، ومن جهتها أعربت الشركة عن سعادتها من الانضمام إلى موزيلا، مؤكدة أنها ستستمر بنفس طريقة عملها الحالية، مع بعض الآمل فى فتح أفاق جديدة لاستمرار نمو الخدمة، لكن حتى الآن لم يتم الكشف عن شروط الصفقة للجمهور.