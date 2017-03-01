أمير مكة يعلن البدء في تنفيذ مشروعات الطائف الجديد

فجر – متابعات :

أعلن صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس اللجنة العليا لتطوير محافظة الطائف , بدء تنفيذ مشاريع الطائف الجديدة التي تشمل مطار الطائف الدولي، وتطوير سوق عكاظ، وواحة التقنية، والإسكان والمدينة الصناعية, كما دشن سموه عدداً من المشروعات التنموية في المحافظة .

وقال سموه لدى ترؤسه اجتماع اللجنة في محافظة الطائف بمقر اللجنة بالمحافظة اليوم ” أتقدم بالشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – يحفظه الله – الذي يولي مشاريع مناطق المملكة عامة ومنطقة مكة المكرمة على وجه الخصوص اهتماماً كبيراً، إضافة إلى توجيهه أيده الله بما يسرّع عجلة التنمية” ، مشيرا إلى أن خير مثال على عناية الملك سلمان بن عبدالعزيز بالتنمية، الرؤية التنموية التي أطلقها لتنعم المملكة بإذن الله بمستقبل زاهر على صعيدي الإنسان والمكان، لافتاً إلى أن المملكة تشهد ولله الحمد تنمية في المجالات كافة وهذا مصدر فخر واعتزاز لكل مواطن سعودي.

وأكد سمو أمير منطقة مكة المكرمة أن المشروعات التي تم استعراضها في الاجتماع بدأ العمل في تنفيذها, حيث سيتم رفع التوصيات للمقام الكريم للبدء في تنفيذ عددٍ أخر منها، داعياً أهالي ورجال الأعمال في محافظة الطائف للإسهام في التنمية واستثمار الأموال في وطنهم، وقال :” مؤمن إيماناً كاملاً بمواطنة ووطنية الإنسان السعودي في القطاعات كافة والآن الفرصة متاحة والمشاريع مطروحة ودعوتي لرجال الأعمال والمواطنين ، الاستثمار والمشاركة بالجهد والمال في التنمية كذلك المحافظة على المرافق واحترام الأنظمة والإخلاص في العمل “.

وقدم سموه الشكر والتقدير لأعضاء اللجنة على ما بذلوه من جهود، مهنئا في الوقت عينه أهالي الطائف على ما تشهده المحافظة من تنمية في شتى المجالات، وقال ” يكفينا فخراً وشرفاً أننا مصرون جميعا قيادة وحكومة وشعباً على إنجاح خطط التنمية – بإذن الله – التي تهدف إلى بناء الإنسان وتنمية المكان في المملكة”.

وأعطى سمو أمير منطقة مكة المكرمة خلال الاجتماع إشارة البدء لتنفيذ مشروعات الطائف الجديد الذي يقع في الناحية الشرقية لمدينة الطائف الحالية بمساحة 1250 كيلومترا مربعا يتسع لعدد 750 ألف نسمـة تم دراستها وتخطيطها لتكون ذات رؤية مستقبلية لها معاني ملموسة ومحسوسة ومبنية على الخصائص المادية والذهنية والفكرية الروحية ليصبح مخطط شامل وواقعي يربط بين جميع المشاريع الراهنة التي تشمل جامعة الطائف ومطار الطائف الدولي الجديد ومدينة سوق عكاظ ويحولها إلى شبكة عمرانية ذات كفاءة عالية ككيــان عضــوي متميز للمدينة المستدامة.

حضر الاجتماع أعضاء اللجنة العليا صاحب السمو الأمير تركي بن سعود بن محمد رئيس مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، ومعالي وزير الشؤون البلدية والقروية المهندس عبداللطيف بن عبدالملك آل الشيخ ، ومعالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، معالي وزير الاسكان ماجد بن عبدالله الحقيل، ومعالي مساعد وزير المالية محمد حمود المزيد ، ونائب رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار لشؤون المناطق الدكتور وليد الحميدي.