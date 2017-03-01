لؤلؤة البحر الأسود الأوكرانية

متابعات-فجر:

أوكرانيا هي دولة ملونة خلابة تطفو على سطح البحر الأسود، تمتلك أجمل مناطق أوكرانيا العديد من الشواطئ الوعرة والغابات البرية والسهول الجبلية الصخرية، كل ذلك جنبا إلى جنب مع التاريخ العريق والتقاليد الشعبية والتأثيرات الثقافية المتنوعة التي تم إدراج أغلبها في قائمة اليونسكو للتراث العالمي.

كما تعتبر أوديسا ثالث أكبر مدينة في أوكرانيا اشتهرت باسم “لؤلؤة البحر الأسود”، وكانت في الماضي ميناء أسطوري على البحر الأسود والآن أصبحت مدينة تجارية هامة تجذب الزوار بشواطئها الرملية وطقسها الصيفي وحدائقها الرائعة، تتميز المدينة بالممرات الضيقة المتعرجة والساحات المنعزلة، ولعل أكثر الأماكن شهرة في المدينة هو درج الجبار الذي يؤدي من وسط المدينة إلى الشاطئ، وللباحثين عن الثقافة والفن تحتوي أوديسا على العديد من المسارح ودار أوبرا أوديسا.