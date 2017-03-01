العاصمة الأفغانية كابول تشهد وقوع انفجارين شديدين

متابعات-فجر:

أفادت مصادر إعلامية عن وقوع انفجارين شديدين في العاصمة الأفغانية كابول.

وأوضحت “رويترز” استناداً إلى مصادر في الشرطة الأفغانية “أنّ الأجهزة الأمنية تعلم بوقوع الانفجارين، إلا أنها لم تتلق أي تقارير بعد عن الأسباب أو عن سقوط ضحايا”.

من جهتها، أكدت وكالة “باجوك” الأفغانية للأنباء وقوع الانفجارين، مضيفة أن” أحدهما حدث في الشارع الذي تتمركز فيه السفارة الروسية”، فيما أفادت وكالة “سبوتنيك” “أن الانفجار وقع بالقرب من أحد مقرات شرطة كابول ومدرسة حربية تابعة للجيش الأفغاني في منطقة كوتي سنغي وأن هناك تبادلا لإطلاق النار في المنطقة”.