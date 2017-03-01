الأرصاد : رياح نشطة مثيرة للاتربة والغبارعلي مناطق الحدود الشمالية

متابعات -فجر

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية تسبق برياح جنوبية نشطة السرعة قد تصل الى 50 كم/ساعة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية قد تصل إلى أقل من 2( كم )على مناطق الحدود الشمالية، الجوف، القصيم، حائل، (تبوك والمدينة المنورة تشمل الأجزاء الساحلية), مكة المكرمة تمتد الى منطقة الرياض .

وتضمن التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-38 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط ،وجنوبية إلى جنوبية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة على الجزء الجنوبي, وارتفاع الموج من متر إلى مترين, وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج, بينما تكون على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة, وارتفاع الموج من متر إلى مترين وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج .