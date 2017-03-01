دوريات المجاهدين بجازان تحبط تهريب 3400 “طلقة رشاش” حية

متابعات -جازان

ضبطت دوريات المجاهدين بالقطاع الشمالي، في الدرب، بمنطقة جازان، كميات 3400 طلقة حية للمدافع الرشاشة.

ومن جانبه ،قال المتحدث الرسمي لفرع إدارة المجاهدين بجازان، خالد عبدالله بن قزيز، أن دوريات قطاع المجاهدين الشمالي بالدرب، اشتبهت في مركبة قادمة من الريث، باتجاه مركز الفطيحة، مشيرًا إلى أنه تم متابعتها وتوجيه النداء لقائدها للتوقف، إلا أنه لم يمتثل للأمر؛ فتم إطلاق طلقات تحذيرية، إلا أنه لم يكترث وواصل سيره.

وتابع: إن الدورية أعطبت أحد إطارات المركبة؛ لإجبارها على الوقوف، إلا أن قائدها بادر بالفرار.

وبتفتيش المركبة عُثر بداخلها على 3400 طلقة حية لسلاح رشاش، مشيرًا إلى أنه جرى إحالة المضبوطات لجهة الاختصاص.